شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية توجه تعليمات تحرير استمارة التقدم للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية، تعليمات للمدارس بشأن تحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2024، مؤكدة على أنه يتم اختيار مجموعة متميزة من العاملين بالمدرسة سواء مشرفين ومراجعين للأشراف على تحرير الطلاب لاستمارات التقدم ومراجعتها بكل دقة ومطابقتها حسب الاسم والرقم القومى بشهادات ميلاد الطلاب والاستمارة الإلكترونية، ويتم كتابة اللجنة المشكلة فى كشوف والتوقيع عليها من المشرفين والمراجعين بالاسم الثلاثي.

وحددت المديريات التعليمية، تعليمات للمدارس بشأن تحرير الشهادة الإعدادية عبارة عن:

- مراجعة الاستمارة الإلكترونية ومطابقتها ولن يعتد بالاستمارة المصورة لمخالفتها للنموذج المرسل من الوزارة.

- تقوم لجنة المراجعة بتدقيق بيانات الطالب مع مسئول تسجيل على الموقع الالكترونى للوزارة والخاص بالمدارس ومطابقة البيانات حرفيا من حيث الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد والرقم القومى والديانة والنوع من شهادة الميلاد.

- عمل كشوف بأسماء الطلبة الذين لم يسددوا.

- تطبع كشوف 12 د من خلال موقع الوزارة عدد2 نسخ وتراجع مع الاستمارات بعد تصويب الأخطاء على موقع الوزارة ويعاد طبع الاستمارات الالكترونية التى بها أخطاء وصوبت ويتم توقيع اللجنة المكلفة بالأشراف والمراجعة وتعتمد وتختم وترسل (2) نسخ اصلية إلى لجنة النظام والمراقبة ويحتفظ بنسخة بالمدرسة للرجوع اليها عند اللزوم وترتب الاستمارة حسب كشوف 12 د

- يتم مراجعة الاستمارة وترتيبها الخاصة بالطلاب ومطابقتها مع كشوف 12 د المطبوع من موقع الوزارة.

- توضع الاستمارات فى حوافظ بلاستك كل17 استمارة فى حافظة حسب كل كشف من كشوف 12د للحفاظ عليها.

- يتم كتابة اسم المدرسة والإدارة التابع لها وعدد الطالب بنين وبنات على كل حافظة.

- يتم ارسال كشوف بأسماء الطلاب المسيحيين معتمد ومختوم وفى حالة عدم وجود طلاب مسيحيين يتم عمل أقرار بذلك.

- يتم تحرير كشوف النشاط 1 و2 والتربية الرياضية للفصل الراسى الاول واعتمادها وارسالها إلى لجنة النظام والمراقبة.