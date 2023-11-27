شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تقرر مد التقدم بمسابقة معلم مبتكر حتى 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على مد فترة التقدم المسابقة «معلم مبتكر من أجل الغد حتى يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، مطالباً بالتوجيه بتعميم نشرة دورية على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة بمد فترة المسابقة حتى يتسنى لأكبر عدد من المعلمين للتقدم للمسابقة.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه سيتم تكريم الفائزين بمسابقة «معلم مبتكر من أجل الغد من المتقدمين بجوائز ( معنوية - عينية ) و يمكن للراغبين في التقديم الدخول الدخول على الموقع الإلكتروني للأكاديمية عبر الرابط المخصص للتقديم من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول على منصة المعلم للتدريب عن بعد ومن ثم الدخول على رابط موقع المسابقة .

- يتم إدخال البيانات الأساسية طبقا للنموذج الإلكتروني والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابة الإلكتروني على المنصة.

- التأكد من اختيار المستوى المتقدم اليه جيدا حتى لا يتم تجميد مشاركته وذلك بعد قراءة شروط وتعليمات كل مستوى.

- بالنسبة لمعلمي التربية الخاصة التأكد من اختيار تخصص تربية خاصة بعد اختيار المستوى المتقدم إليه.

- في حالة أن المتقدم فريق عمل أكثر من فرد يتم تسجيل بيانات المجموعة المشاركة عن طريق اول من قام بالتسجيل من المجموعة ولا ضرورة ان يقوم باقي الفريق بالتسجيل.

- يتم تحكيم الموارد الرقمية المشاركة بالمسابقة إلكترونيا من خلال 6 محكمين لكل مورد رقمي.

- يتم تحكيم كل مورد رقمي بناء على (مجال الدرس أو المفهوم العلمي - مجال تكنولوجيا المعلومات - استخدام أكثر من مصدر معرفة لعرض المورد الرقمي - تناسق وتواصل المصادر المعرفية المعروضة).

- يتم حساب المتوسط لجميع المحكمين وعرض النتيجة النهائية للمتقدمين.