شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة الجمعة المقبلة.. قطار تالجو يقف بمحطة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة جديدة بقطارات التالجو الإسبانية، حيث سيتم إضافة محطة وقوف لقطارى 2030 / 2031 مكيف تالجو القاهرة / أسوان، والعكس، بمحطة المنيا، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة القادمة الموافق 1 / 12 / 2023 ، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطارات أرقام ( 141 – 164 – 1015 – 188 ) .

يذكر أنه يتم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحرى والقبلى ( 6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان ).

وتقدم هذه القطارات اعلي مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتشكل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في قطارات سكك حديد مصر حيث تتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة وتحتوي علي أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق اقصي قدر من الراحة في السرعات العالية وتحتوي ايضا علي كراسي مخصصة لذوي الهمم بالاضافة الي وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي وشاشة مركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام انذار حريق للحفاظ علي امن وسلامة الركاب ونظام واي فاي وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين السادة الركاب ودورات مياه باحدث تصميم واخري مخصصة لذوي الهمم.

وتسعي الهيئة جاهدة علي تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب لتوفير سبل الراحة.