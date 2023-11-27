شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: الدولة ترسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين - خلال جولته فى محافظة بنى سويف، أحد مجمعات المتخصصة فى الصناعات التكنولوجية الحيوية، المختصة بإنتاج الخميرة، بمدينة بنى سويف.

كما تجول الوزير أقسام المشروع، واستمع من ليشا خون مدير عام المصنع، وعمرو فؤاد المدير التنفيذى، إلى شرح حول المجمع، وأجرى، حوارًا مع العاملين، للاطمئنان على أوضاعهم، وحرص على الاستماع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل، والخدمات المتوافرة لهم، وحثهم على المزيد من العمل، موضحًا أن الدولة حريصة على تعزيز علاقات العمل، بين "طرفى الإنتاج" وترسيخ ثقافة "الحقوق والواجبات"،وقال لهم :"أنتم جنود الإنتاج وسواعد الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة"،مؤكدًا أيضًا على المناخ الاستثمارى الأمن الذى تتمتع به الدولة المصرية.

وفى الجولة تمت الإشارة إلى أن مُجمع انجل بيست الصينى للصناعات التكنولوجية الحيوية، مختص بإنتاج الخميرة، بمدينة بنى سويف،حيث أنه وفى عام 2023 أعلنت "شركة أنجل ييست إيجيبت"، عن توسعات جديدة فى مراسم حفل افتتاح مشروع توسعات مصنعها باستثمارات صينية، بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بنى سويف الجديدة..وتبلغ مساحة المُجمع بعد التوسعات الجديدة حوالى 123.7 ألف متر مربع، ويعمل فى إنتاج وتصدير مستلزمات المخابز، وتمتلك الشركة العديد من الفروع فى عددٍ من الدول..وتدعم الحكومة المصرية هذه الشركة الصينية ليس فقط لأنها خلقت ما يقرب من 1000 فرصة عمل، ولكن لكونها صديقة للبيئة أيضًا..كما تصل القُدرة الإنتاجية السنوية فى المصنع المصرى إلى 60.000 طن.

ويشار هنا إلى أن الشركة الأم، هى شركة صينية تأسست عام 1986 فى الصين وهى متخصصة فى صناعة الخميرة ومشتقاتها وتصدر منتجاتها إلى 170 دولة، وافتتحت مصنعها فى مصر فى 2019، وبدأ خط استخلاص الخميرة فى مصر بالإنتاج، وفى 2021 تم إنشاء قسم الإنزيمات الخاص بمصنع الخميرة ومصنعًا لإنتاج مستلزمات المخابز لتصبح مركزًا للتصدير إلى أفريقيا.

وتمتلك شركة أنجل ييست إيجيبت للتكنولوجيا الحيوية هذا المٌجمع بمحافظة بنى سويف، ويتم تصدير 95% من منتجاته للخارج.. وتمتلك الشركة الأم الصينية أيضا نحو 14 مصنعًا فى الصين ومصنعًا فى روسيا، وتصدر «إنجل ييست إيجيبت» لنحو 50 دولة فى أفريقيا، وتوفر الشركة أكثر من 1000 فرصة عمل،فى مصر، ويضم أحدث مصانعها لمستلزمات المخابز 10 خطوط انتاج على مساحة 50 ألف متر باستثمارات 50 مليون دولار، ومصنعًا لإنتاج الخميرة ومستخلصات الخميرة باستثمارات 250 مليون دولار،ليصل الإجمالى إلى 300 مليون دولار.