شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكويتى لدى مصر يعلن تدشين قافلة مساعدات جديدة لغزة تضم 35 شاحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السفير الكويتي لدى مصر غانم صقر الغانم، الشكر لجمعية الهلال المصري، لتسخيره كل إمكانياته بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي بتسيير قافلة مكونة من 35 شاحنة عن طريق البر إلى العريش، تنقل مساعدات طبية ومعيشية وغذائية إلى الأشقاء في غزة.

وأوضح السفير الكويتي لدى مصر، خلال كلمته منذ قليل بمؤتمر صحفي لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن آخر المستجدات حول تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، أن هذه القافلة بجهود مشتركة بين الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر المصري وكذلك استمرارًا للجسر الجوي الذي أمر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لتقديم مساعدات عاجلة لأشقائنا في غزة.

وأكد السفير الكويتي على التعاون المستمر والدائم بين الهلال الأحمر الكويتي والمصري، وعلى الجهد الكبير المبذول من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري والتي تتولى التنسيق مع مختلف دول العالم التي تقدم مساعداتها لغزة.