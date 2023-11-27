جرعة الموت تكشف لغز جثة شاب في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، ملابسات العثور على جثة شاب بمنطقة كرداسة، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من المخدارت أدت لهبوط الدورة الدموية، ونقلته سيارة إسعاف إلى ثلاجة أقرب مستشفى.

مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي تلقى إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة في ظروف غامضة دائرة المركز.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة تحت إشراف العميد محمد أمين، وبالفحص تبين أن جثة لشاب يدعى "أيمن. م." يبلغ من العمر 38 سنة، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية فضلا عن عدم وجود آثار بعثرة في محتويات مسكنه لتستبعد الشرطة فرضية السرقة.

استمع رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها، وذكر تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المخدرات أدت إلى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.

نُقلت الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف الطب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق للتصريح بالدفن.