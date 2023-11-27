المؤبد لعاطلين بتهمة هتك عرض أطفال واستغلالهم في التسول بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلين بالسجن المؤبد لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة واستغلال أطفال وهتك عرضهم بغرض التسول والسرقة في المطرية.

وأسندت النيابة العامة لكل من "ع. ا"، "ا. م" عاطلان، تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والربح غير المشروع، وحيازة سلاح أبيض مطواه، بدون مسوغ قانوني كما أسندت إليهم استغلال 4 أطفال في أعمال التسول والسرقة.

وكشف تقرير الطب الشرعي تعدي المتهمين على الأطفال والتحرش بهم ومحاولة هتك عرضهم بالقوة.

وتلقى قسم شرطة المطرية معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية باستغلال 3 أطفال وإيوائهم بمسكنهم بقصد استغلالهم في ارتكاب حوادث السرقة بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبرفقتهما الأطفال.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي المواد المخدرة و3 لفافات من الحشيش المخدر واعترفا باستغلال الأطفال في أعمال السرقة والتسول بدائرة القسم وتحرر المحضر اللازم.