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الإفراج عن الراقصة سما المصري بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أفرجت الأجهزة المعنية عن الراقصة بعد تنفيذها أحكام الحبس ضدها البالغة 3 سنوات ونصف، بحسب مصدر مطلع على تفاصيل القضايا المتهمة فيها.

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية أيدت حُكم حبس سما المصري سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء تبرز مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات جنسية على السوشيال ميديا، بالإضافة لاتهامها بارتكاب دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة.

كما نفذت سما المصري حكم الحبس 6 أشهر في سبّ وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والحبس سنة في قضية أخرى تتعلق بصناعة 5 فيديوهات خادشة للحياء والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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