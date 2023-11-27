مدير "أنباء الإمارات": مطلوب رؤية منصات عربية تفيد الجمهور العربي في المرحلة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات، إنه من المؤسف دائمًا أن يكون العرب مستهلكين، متسائلًا: لماذا لا تكون للعرب منصات وتشجع الشباب والجمهور العربي يستخدمها؟

وأضاف الريسي، خلال جلسة نقاشية بمنتدى مصر للإعلام التي عقدت بعنوان "المؤسسات الإعلامية والجمهور.. سباق التكنولوجيا"، وتديرها الإعلامية منى الشاذلي: لدينا من الخبرات والعقول ما يمكنها أن تصنع منصات أفضل بكثير من الموجودة في دول العالم، موضحًا أنه توجد دول كثير نفذت هذه التجربة، ولم تظلم المنصات الإعلامية الموجودة.

وأشار المدير العام لوكالة أنباء الإمارات إلى أن المطلوب في المرحلة المقبلة، هو رؤية منصات عربية تفيد الشعوب العربية والجمهور العربي، مؤكدًا أنه على المؤسسات الإعلامية أن تفكر خارج الصندوق وأن يكون لها إيرادات، علاوة على أن التنوع أصبح مطلوبًا لجذب الإيرادات.