رئيس هيئة الدواء لوفد برلماني: نسعى لدخول سوق تصنيع المستلزمات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بضرورة إصدار قانون شامل لتنظيم المسؤولية الطبية بين الأطباء والصيادلة ومتلقي الخدمة .

وقال عصام إن مشروع قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تحقيق الانضباط للسوق المصرية.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن 93% من الدواء يتم إنتاجه محليًّا، وهناك قاعدة كبيرة للدواء المصري داخل السوق الإفريقي.

وشدد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، على أن الشغل الشاغل لهيئة الدواء المصرية هو صناعة المستلزمات الطبية والتي تحتاج إلى عمل طويل باعتباره ملفًّا من ملفات الصناعة والاقتصاد المصري .

جاء ذلك خلال رد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، على أسئلة عدد من أعضاء لجنة الصحة خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم ،اليوم، لهيئة الدواء المصرية.

وأوضح الدكتور تامر عصام أن هناك خطة لتدشين أبلكيشن للدواء المصري يمكن للصيدلي والمواطن العادي الاطلاع عليه .

وقامت اللجنة البرلمانية بزيارة للمعامل الموجودة داخل هيئة الدواء المصرية للاطلاع على وسائل التكنولوجيا الحديثة الموجودة .

شارك في الزيارة البرلمانية الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين سر اللجنة كريم بدر حلمي، و12 عضوًا باللجنة؛ من بينهم الدكتورة إيناس عبد الحليم، ود.إيريني سعيد، ود.سهير عبد الحميد، وأحمد العرجاوي، ود.محمود العزب، وجومنا لويس.