شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تمويل 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن موازنة الدعم النقدي تصل إلى 36 مليار جنيه لحوالي 5.2 مليون أسرة، كما تم تخصيص 4 مليارات جنيه للمشروعات المتناهية الصغر، بالإضافة إلى 14 مليار جنيه من بنك ناصر لتنمية مشروعات المرأة، مشيرة إلى أن البنك قام بتمويل 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر لسيدات، حيث يولى البنك اهتماما خاصا بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة مستورة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة، أن تمويل مشروع مستورة يمنح بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وفقا لاحتياجات المشروع ويسدد على أقساط شهرية لمده تصل إلى 24 شهرًا ويعتبر تمويل "مستورة" أحد المحاور التى ينفذها بنك ناصر الاجتماعي لدعم المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة، لافته إلى أن المرحلة التي تمر بها الوزارة حاليا تتسم بالتنوع، حيث تنفتح الوزارة على التنوع والشراكة ليس فقط مع مؤسسات المجتمع المدني ولكنها تمتد إلى الشراكة مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وجمعيات الاتحاد التعاوني، بهدف إدارة وتطوير أصول الوزارة لتعزيز المزايا الممنوحة للفئات الأولى للرعاية، بجانب تعزيز إجراءات التمكين الاقتصادي لهذه الفئات لتتحول من متلقية للدعم إلى فئات منتجة توفر مصدر دخل لأسرتها وتصبح إضافة لاقتصاد المجتمع.

وأضافت الوزيرة، أنه في إطار تنفيذ رؤية الوزارة الجديدة قامت بتحديث هيكلها التنظيمي لتضيف إدارات الحوكمة والرقابة الداخلية وتنمية الأصول والموارد، كما سيتم استحداث إدارة جديدة ببنك ناصر الاجتماعي لتمويل الأبحاث وقياس الأثر.

وأعلنت الوزيرة، إطلاق منصة فرصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجانب توقيع شراكات مع عدد من المستثمرين لاستثمار بعض مراكز التكوين المهني وأن الوزارة تدرس طرح منتجات في مجال الغذاء بالتعاون مع الاتحاد التعاوني وزارتي التموين والزراعة واستصلاح الأراضي، بجانب تنظيم حركة البيع والشراء لصغار المنتجين من الأسر المنتجة.