شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف تأثير منتجات الألبان على المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية: إن منتجات الألبان تؤثر على المضادات الحيوية مثل (التراسيكلين والدوكسيسيكلين والسيبروفلوكساسين). ​

وتابعت هيئة الدواء المصرية : تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية. ​

وأضافت هيئة الدواء المصرية ينبغى ضرورة استشرة الطبيب أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية المعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع أدويتك.​