شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف تأثير منتجات الألبان على المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية: إن منتجات الألبان تؤثر على المضادات الحيوية مثل (التراسيكلين والدوكسيسيكلين والسيبروفلوكساسين).
وتابعت هيئة الدواء المصرية : تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية.
وأضافت هيئة الدواء المصرية ينبغى ضرورة استشرة الطبيب أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية المعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع أدويتك.
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