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هيئة الدواء تكشف تأثير منتجات الألبان على المضادات الحيوية

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية: إن منتجات الألبان تؤثر على المضادات الحيوية مثل (التراسيكلين والدوكسيسيكلين والسيبروفلوكساسين). ​

 

وتابعت هيئة الدواء المصرية : تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية. ​

 

وأضافت هيئة الدواء المصرية ينبغى ضرورة استشرة الطبيب أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية المعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع أدويتك.​

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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