رئيس قضايا الدولة يناقش الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة.. صور

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالاقتصاد الأخضر الذى يعد اقتصاد يُوجَّه فيه النمو فى الدخل والعمالة بواسطة استثمارات فى القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدى إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائى وتدهور النظام الإيكولوجي.

وهذه الاستثمارات هى أيضًا تكون موجّهة بدوافع تنامى الطلب فى الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاسًا ملائمًا للتكاليف البيئية.

حضر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة المؤتمر الدولى السابع للمنتدى الإستراتيچى بالتعاون مع إتحاد الجامعات العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحرى بعنوان الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة تحت شعار سياسات مصرية مسارات مستقبلية تحت رعاية وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتموين والتجارة الداخلية.

حضر المؤتمر لفيفا من كبار رجال الدولة وأساتذة الجامعات. كما حضر المؤتمر المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام.

صرّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.