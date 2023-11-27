شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات إلى مقرات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بشأن نقل مقر اللجنتين الأولى والثانية للجان التوفيق في المنازعات لمحافظة الأقصر ولجنة هيئ الإصلاح الزراعى بذات المحافظة من مقرهما الحالي بمبنى المحافظة في شارع خالد بن الوليد بجوار فندق المريديان – إلى المقر الجديد في جزيرة العوامية شرق – محافظة الأقصر عمارة المشتريات الوحدة رقم "14" الدور الأول بجوار مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 7100 لسنة 2023، والذى تضمن نقل مقر اللجنتين الأولى للجان التوفيق في المنازعات لوزارة التموين والتجارة الداخلية ولجنة الهيئة العامة للسلع التموينية من مقرهما الحال – مبنى ديوان عام وزارة التموين "99" شارع القصر العينى – إلى المقر الجديد في مبنى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – الدور الثانى – شارع صلاح سالم – القاهرة.



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