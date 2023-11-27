شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تطلب نشر أبحاث لخدمة العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطاباً بشأن إصدار العدد الثاني لمجلة الأكاديمية المهنية للمعلمين "المجلة العلمية لبحوث التعليم"، علما بأن الإصدار الثاني يختص بأبحاث التربية الخاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وهي مجلة ذات ترقيم دولي وبرقم إيداع دولي، كما طالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين بتوجيه المديريات التعليمية، بتعميم نشرة على من يرغب من الباحثين في نشر بحث يفيد ويخدم العملية التعليمية بما يتواكب مع رؤية مصر 20230 في تطوير التعليم والنهوض بالمعلم علما بأن النشر مجانى على أن يكون البحث مطابق لمعايير النشر على أن يتم إرسال الأبحاث على البريد الكتروني التالي:-

SCIENTIFIC-JOURNAL @PAT.EDU.EG

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعلنت على مد فترة التقدم المسابقة «معلم مبتكر من أجل الغد حتى يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، مطالباً بالتوجيه بتعميم نشرة دورية على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة بمد فترة المسابقة حتى يتسنى لأكبر عدد من المعلمين للتقدم للمسابقة.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه سيتم تكريم الفائزين بمسابقة «معلم مبتكر من أجل الغد من المتقدمين بجوائز ( معنوية - عينية ) و يمكن للراغبين في التقديم الدخول الدخول على الموقع الإلكتروني للأكاديمية عبر الرابط المخصص للتقديم من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول على منصة المعلم للتدريب عن بعد ومن ثم الدخول على رابط موقع المسابقة .

- يتم إدخال البيانات الأساسية طبقا للنموذج الإلكتروني والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابة الإلكتروني على المنصة .

- التأكد من اختيار المستوى المتقدم اليه جيدا حتى لا يتم تجميد مشاركته وذلك بعد قراءة شروط وتعليمات كل مستوى .

- بالنسبة لمعلمي التربية الخاصة التأكد من اختيار تخصص تربية خاصة بعد اختيار المستوى المتقدم اليه .

- في حالة إن المتقدم فريق عمل اكثر من فرد يتم تسجيل بيانات المجموعة المشاركة عن طريق اول من قام بالتسجيل من المجموعة ولا ضرورة ان يقوم باقي الفريق بالتسجيل .

- يتم تحكيم الموارد الرقمية المشاركة بالمسابقة الكترونيا من خلال 6 محكمين لكل مورد رقمي .

- يتم تحكيم كل مورد رقمي بناء على (مجال الدرس او المفهوم العلمي - مجال تكنولوجيا المعلومات - استخدام اكثر من مصدر معرفة لعرض المورد الرقمي - تناسق وتواصل المصادر المعرفية المعروضة ).

- يتم حساب المتوسط لجميع المحكمين وعرض النتيجة النهائية للمتقدمين .