شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حماية المستهلك لليوم السابع: قريبا سيشعر المواطن بجهاز قوى يحمى حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء لتفعيل دور الرقابة على الأسواق حتى يشعر المواطن بوجود جهاز رقابي يحمي حقوق المستهلك، وكذلك تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية بالتواجد المستمر في الشوارع قائلا :" قريبا سيشعر المواطن بوجود جهاز قوي في دوره الرقابى يحمي حقوقه"، كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير السلع الغذائية بجودة عالية، فنحن لسنا ضد التجار الشرفاء، ولكننا ضد الممارسات الضارة التي يحاول البعض انتهاجها وسنواجه ذلك بحسم شديد وبالقانون.



إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد



الكاتب الصحفى مدحت وهبه وإبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك في أول حوار لـ"الخليج 365"، عندما توليت مسؤولية رئاسة الجهاز اعتبارا من الأسبوع الماضي وتابعت آليات العمل، نجد بأن الجهاز يعمل على محورين في غاية الأهمية، الأول، تلقى شكاوى المواطنين عن طريق خدمة الخط الساخن "الكول سنتر"، والثانية انطلاق فرق عمل من الجهاز للتواصل مع المواطن صاحب الشكوى وأيضا الجهة المشكو في حقها، وعلى مدار الأسبوع الماضي نستطيع أن نؤكد بأن أكثر من 60% من غالبية الشكاوى يتم الرد عليها وحلها لكن التحدي الأساسي للجهاز والأهم في الوقت الحالي، هو تكثيف الرقابة على الأسواق في الظروف الحالية، خاصة فيما يتعلق بالإعلان عن أسعار السلع، حيث سيتم التركيز على هذا الأمر في ظل تجاهل البعض الإعلان عن سعر السلعة بالمخالفة للقانون هو ما سنتصدى له خلال هذه الفترة الحالية.



رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد فى أول حوار مع الخليج 365