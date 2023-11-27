شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تستجيب لتوجيه الرئيس السيسى بدعم مواطن بسيارة ومسكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفة هاشم من القاهرة، وذلك عقب توجيهه بتوفير سكن كريم له ولأسرته وتقديم الدعم اللازم له، استجابت مؤسسة حياة كريمة وتواصلت مع الشاب عرفة وقدمت له الدعم اللازم، وذلك بتوفير سيارة جديدة له "تاكسى" لتكون مصدر رزق دائم له ولأولاده، بالإضافة إلى توفير شقة سكنية له ولأسرته وتمكينه اقتصاديا.

وكان الرئيس السيسى التقى مع الشاب هاشم أثناء أحد جولات الرئيس في محافظة القاهرة، وكان المواطن عرفة هاشم يعانى من عدم وجود مصدر رزق دائم، كما لديه الكثير من الصعوبات في معيشته ومحل سكنه.

يأتي ذلك ضمن جولات الرئيس في مختلف محافظات الجمهورية، وتوجيه سيادته لمؤسسة حياة كريمة في إطار دورها الإنسانى والمجتمعى تجاه المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وحرصها الدائم على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والسكن الكريم والوقوف بجانب المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة لكل مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.