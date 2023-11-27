شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يشهد تسليم القطار السابع الخاص بالخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء أ.ح مهندس"مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع تسليم القطار السابع الخاص بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك من إنتاج مصنع سيماف التابع للهيئة، بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية.

وتتميز هذه النوعية من قطارات المترو بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة ويمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.