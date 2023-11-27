شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على جنوب غزة وتحذيرات فلسطينية من فيضان بركة الشيخ رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتساقط الأمطار، الاثنين، على عدد من المناطق في شمال وجنوب قطاع غزة، ما دفع المواطنين للبحث عن أماكن للاحتماء من الأمطار الغزيرة، وذلك في ظل وجود تحذيرات من استمرار المنخفض الجوي خلال الأيام المقبلة.

وتحدث عدد من النازحين الفلسطينيين في جنوب غزة لـ"الخليج 365"، عن الظروف المعيشية الصعبة والقاسية التي يعيشها سكان رفح ومئات آلاف النازحين من شمال القطاع باتجاه الجنوب.

وتحدث مصدر صحفي فلسطيني لـ"الخليج 365" عن معاناة مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين في جنوب غزة مع عدم توافر الأغطية أو مناطق يحتمي بها النازحين في ظل البرد القارس داخل غزة.

فيما حذرت بلدية غزة في بيان لها من فيضان بركة الشيخ رضوان وغرق المناطق المحيطة بها، بعد وصول منسوبها لمستوى يزيد عن النصف؛ بسبب تسرب الصرف الصحي بفعل قصف الاحتلال الاسرائيلي الخط الناقل وتساقط مياه الأمطار.

ينتظر المواطنون الفلسطينيون في طوابير طويلة تحت المطر الشديد شمال وجنوب القطاع لتعبئة مياه الشرب، مما يزيد قسوة المعاناة الإنسانية مع حلول فصل الشتاء.

ورصد مقطع فيديو مصور حجز المواطنين الفلسطينيين لدورهم من خلال وضع جالونات المياه، في وقت يفتقدون فيه أبسط ما يواجهون به هذه الأجواء.

وتتفاقم معاناة سكان غزة، خصوصا الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يعانون الجوع والخوف في محاولة للحفاظ على حياتهم ولو بالحد الأدنى المتاح في ظروف قاسية وسط عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يسلم منه القطاع شمالا وجنوبا.







