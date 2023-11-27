مياه الشرب بالقاهرة تحصد المركزين الأول والثانى للخط الساخن 125 وخدمة العملاء

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القاهرة - سامية سيد - حصدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المركزين الأول والثانى فى مجالات الخط الساخن 125 وخدمة العملاء فى مسابقة التميز الحكومى على مستوى الشركات التابعة للقابضة للمياه.

تسلم المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، جوائز المركزين الأول والثانى فى مجالات خدمة العملاء والخط الساخن 125 على مستوى شركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

قام بتسليم الجوائز المهندس ممدوح رسلان - رئيس مجلس إدارة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى حضور جميع الشركات التابعة الفائزة، واستلم الجائزة من شركة مياه الشرب بالقاهرة المهندس مصطفى الشيمى رئيس الشركة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى، أن فوز الخط الساخن 125 وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة كان نتاجا طبيعيا لما يبذله العاملون بالشركة من جهود لتطوير منظومات العمل تحت شعار "منظومة عمل متكاملة" ، كما أوضح أن هذا التكريم سيحمل شركة مياه الشرب بالقاهرة مسئولية الحفاظ على هذا التميز واستمرارية الحفاظ عليه.