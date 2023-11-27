شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الماليزي يزور رابطة العالم الإسلامي ويلتقي الأمين العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنور إبراهيم يشيد بالحضور والوزن العالمي للرابطة ويُثمّن دورها الإسلامي الكبير وحراكها المهم بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الاتفاق على موعد انطلاق الدورة الأولى لمجلس عُلماء جنوب شرق آسيا.. وقمة زعماء أتباع الأديان العالمية بكوالالمبور برعاية وحضور دولته

قام دولة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم بزيارة المقر الفرعي لرابطة العالم الإسلامي بمدينة الرياض والتقى معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً دولته بالحضور والوزن العالمي للرابطة، مثمناً دورها الإسلامي الكبير ، مع تقدير حراكها المهم بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ولاسيما أنها تمثل الرابطة الإسلامية لعلماء الأمة ومفكريها وشبابها منطلقةً من مقرها الرئيس بمكة المكرمة حيث القبلة الجامعة للأمة الإسلامية، مؤكداً معالي الأمين العام أن رابطة العالم الإسلامي حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي.

كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على موعد انطلاق الدورة الأولى لمجلس عُلماء جنوب شرق آسيا الذي أسسته الرابطة تحت مظلتها في 2 / 12 /1443هـ الموافق 1 / 7 / 2022م، حيث حضر المؤتمر التأسيسي للمجلس القيادات الدينية الإسلامية في جنوب شرق آسيا، وكذا الاتفاق على موعد انطلاق قمة زعماء أتباع الأديان العالمية بكوالالمبور برعاية وحضور دولته.

وستركز القمة على تدشين عددٍ من المبادرات وتدارس برامجها التنفيذية "لتعزيز الوعي بين الشباب"، و"ترسيخ قيم التعايش بين التنوع الوطني في منطقة الآسيان وحول العالم"، وذلك من خلال أدوات فاعلة بنتائج ملموسة ومقاسة لتتجاوز اللقاءات والأطروحات التقليدية والمعادة.

ثم أقام معالي د.العيسى باسم رابطة العالم الإسلامي مأدبة عشاءٍ تكريمًا لدولة رئيس وزراء ماليزيا والوفد المرافق له، حضرها معالي وزير الخارجية الماليزي الدكتور زمبري عبد القادر وعددٌ من الوزراء والبرلمانين من الجانب الماليزي.

الشروحات :

1- دولة رئيس وزراء ماليزيا يزور رابطة العالم الإسلامي.

2- الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي لدى استقبال رئيس وزراء ماليزيا.

3- د. محمد العيسى يلتقي السيد أنور ابراهيم.

4- جانب من اجتماع الأمين العام للرابطة ورئيس الوزراء الماليزي.