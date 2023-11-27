شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: تمديد الهدنة يتضمن التزام حماس بالإفراج عن 20 محتجزا خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن البيت الأبيض قال إنه دخل أكبر عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية منذ 7 أكتوبر .

كما أفادت القناة إن البيت الأبيض قال إن تمديد الهدنة يتضمن التزام حماس بالإفراج عن 20 من النساء والأطفال المحتجزين على مدار اليومين القادمين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الرابع، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.