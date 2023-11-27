شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية فى غزة فور انتهاء الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن البيت الأبيض قال إن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الرابع، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.