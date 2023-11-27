شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نأمل استمرار تمديد الهدنة حتى خروج جميع المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن البيت الأبيض قال إننا نأمل أن يستمر تمديد الهدنة حتى نرى خروجا لجميع المحتجزين.. والتمديد لمدة يومين يشمل الإفراج عن نساء وأطفال فقط.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الرابع، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.