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11 إسرائيليًا مقابل 33 فلسطينيًا.. تبادل المحتجزين خلال ساعات.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه تم تجاوز خلافات تنفيذ المرحلة الرابعة من تبادل المحتجزين والأسرى بجهود مصرية قطرية، وسيتم تنفيذ عملية تبادل المحتجزين والأسرى خلال الساعات المقبلة.

 

وأشار ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن عدد المحتجزين والأسرى 11 إسرائيليا مقابل 33 فلسطينيا.

 


تنفيذ عملية تبادل المحتجزين والأسرى خلال الساعات المقبلة

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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