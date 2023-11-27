شكرا لقرائتكم خبر عن ما المدة الزمنية لحل شكاوى المواطنين؟.. رئيس جهاز حماية المستهلك يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك على تفعيل دور الجهاز الرقابى على الأسواق مع سرعة التجاوب وحل شكاوى المواطنين، موضحا بأن مدة حل الشكاوى تختلف من شكوى لأخرى، فيوجد بعض الشكاوى يتم حلها خلال ساعتين والبعض الآخر خلال 48 ساعة، فى حين يوجد شكاوى تحتاج بعض الوقت مثل شكاوى السيارات، أو وجود عيب فى صناعة المنتج مثل الأجهزة الكهربائية، هنا نستعين ببعض الخبراء لمعرفة عما إذا كان العيب ناتج عن سوء استخدام المستهلك للجهاز، أم نتيجة عيب فى الصناعة لكن غالبية الشكاوى يتم حلها خلال 48 ساعة.



إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك



الكاتب الصحفى مدحت وهبه وإبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك



رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك في أول حوار لـ" الخليج 365" أنه سيتم التنسيق بين الجهاز ومباحث التموين ومديريات التموين والمحافظات من أجل تكثيف الرقابة على الأسواق حتى يشعر المواطن بوجود الدور الرقابي للجهاز كما يتم التنسيق أيضا مع الغرف التجارية حيث تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية سيصب في صالح المستهلك .



رئيس جهاز حماية المستهلك