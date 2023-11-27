شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: نتطلع إلى تمديد الهدنة أياما إضافية على أن تشمل فئات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ كل المسؤولين عن ملف الهدنة في مصر وقطر لا يتوقفون عن العمل ليلا أو نهارا في محاولة ممتدة من أجل مد الهدنة حتى تصل لأيام، وأن تشمل فئات أخرى من المحتجزين لدى حماس وأن تتحول إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار حتى يمكن الرجوع إلى مائدة المفاوضات السياسية من أجل الوصول لحل الدولتين لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف رشوان، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حتى اللحظة، تشمل فئة الأطفال والنساء، وحركة حماس أكدت أنها ستبذل قصارى جهدها في البحث عن هذه الأسرى من هذه الفئة لدى الفصائل الأخرى حتى تكتمل مرحلة الإفراج عن النساء والأطفال".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: "الرقم الذي أعلنته السلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أن لدى الفصائل نحو 240 أسيرًا محتجزًا لدى الفصائل ويتبقى 170 محتجزا إسرائيليا، ولكن هذا الرقم حقيقي؟! وكم منهم مدنيين غير عسكريين؟! وأعتقد أن الوصول إلى فئة العسكريين من أجل الإفراج عنهم يحتاج إلى مشوار طويل، فهناك الأطفال والنساء ثم المدنيين من غير الأطفال والنساء".