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رئيس الوزراء اليمني يثمن جهود مصر وقطر للتوصل لهدنة إنسانية فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم الإثنين الجهود الحميدة التي قادتها مصر وقطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة والتي دخلت يومها الثالث.


وشدد عبدالملك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - على الالتزام بمحددات الموقف العربي الإسلامي وفقاً لنتائج قمة الرياض، لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والرفض الكامل لسياسات الاحتلال التي تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية، ومسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والتي تُعد بمثابة جرائم حرب لابد من محاسبة مرتكبيها.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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