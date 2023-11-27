شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب السياسي لـ"حماس": توافقنا على العدد المطلوب من الرهائن لتمديد الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية، إن ️الحركة تمكنت من الوصول للعدد المطلوب من الرهائن لتمديد الهدنة يومين، كما ️ نأمل أن نتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الآلية ستستمر خلال اليومين المقبلين بتسليم 10 إسرائيليين مقابل 30 فلسطينياً.

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل أن هناك التزام بإيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة.