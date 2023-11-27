خادش للحياء.. الداخلية تكشف كواليس ضبط بطلة "فيديو المطبخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على "إنجي.ح." المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور عبر بث مقاطع فيديو خادشة للحياء بالتعاون مع مقدم محتوى شهرته "كروان مشاكل" في الواقعة المعروفة بـ"فيديو المطبخ".

واعترفت المتهمة بإنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية بالإضافة إلى شراء فترة بث على قنوات فضائية ببعض القنوات؛ لزيادة الشهرة لها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة لها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة"لها معلومات جنائية" –والمطلوب التنفيذ عليها فى عدد من القضايا "تبديد– آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقى (بيجو لايف – تيك توك) والتى تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

بتقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا إستاند تصوير بفلاش).

بمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامى بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.