حملة "أنا مشاركة" تواصل فعالياتها لتوعية السيدات بالمشاركة بالانتحبات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تواصل مؤسسة "هي تستطيع" للتنمية برئاسة الدكتورة دعاء زهران فاعليات حملة "أنا مشاركة"، حيث قامت بجولة بعدد من الأماكن بمحافظة القاهرة لتوعية السيدات بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية وتعرف كيف تختار المرشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى لها كما تم توزيع منشورات توضح كيفية الإدلاء بصوتها في العملية الإنتخابية.

وقام المتطوعين بمساعدة السيدات بالكشف عن اللجنة الإنتخابية عن طريقة الاستعلام بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الإلكتروني.

من جانبها أكدت الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن المشاركة والحضور في الانتخابات الرئاسية القادمة تمثل ضرورة كبيرة من أجل الحفاظ على المكتسبات الخاصة بتمكين المرأة منذ يونيو 2014 والبناء عليها في ضوء إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وشددت على ضرورة إبراز ملامح مشاركة المرأة سياسياً كمطلب وطني على اعتبار أنها تمثل نصف المجتمع وتتعاون مع الرجل في الأمور الحياتية وعليه فإن مشاركتها سياسيًا تعتبر أحد أبرز مظاهر الديموقراطية مؤكدة أن مؤسسة "هي تستطيع" من خلال حملة "أنا مشاركة" أن الإنتخابات الرئاسية القائمة على الإقتراع العام الحر والنزيه آلية لتجسيد مبدأ المشاركة العامة "الشعبية" وتأكيد قيم المواطنة المتساوية والمسؤولية الوطنية.