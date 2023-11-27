مايا مرسى لـ"الأمم المتحدة" أوقفوا قتل النساء والأطفال بلا قيود أو شروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، إننا نشهد اليوم إنطلاق الحملة العالمية 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية ويتزامن ذلك مع مرور ما يقرب من خمسين يوما متواصلة من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بفلسطين الباسلة الأبية وتسائلت : فكيف يتحدث العالم عن العنف ضد المرأة فى الوقت الذى تُقتل فيه النساء والأطفال يوميًا وعلى الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع فما هو تعريف العنف ضد المرأة إذن؟

وتابعت: "ألا يعد القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري أحد أشكال هذا العنف؟ أين الحقوق الإنسانية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة وهي لا تملك أبسط تلك الحقوق وهو الحق في الحياة في ظل إنعدام الإنسانية العالمية".

وأكدت: "وفى إطار الحملة العالمية 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة نطالب الأمم المتحدة بوقف الحرب وتوفير الحماية قائلة : أوقفوا قتل النساء والأطفال بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية".