ما الفئات الممنوعة من التصويت في انتخابات الرئاسة؟.. الوطنية للانتخابات تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى :

قال المستشار أحمد بندري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم الاستعداد بشكل جيد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والتي تنطلق يوم الجمعة وعلى مدار 3 أيام للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلي.

وأضاف بندري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، عبر فضائية صدى البلد، أنه تم رفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلي في كل سفارات وقنصليات مصر في الخارج، لافتا إلى أن التصويت الأكثر كثافة للمصريين في الخارج بدول لخليج ولبنان وفرنسا وأمريكا وأستراليا.

وأشار إلى أن التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية، يحتاج إلى تعديل تشريعي، ولن يعمل به في الانتخابات الحالية، مبينا أن أي مواطن مصري في الخارج من حقه الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية سواء في السفارة أو القنصلية المصرية من خلال البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

وأوضح بنداري، أن كل المواطنين في مصر مقيدين في قاعدة بيانات بعد بلوغ 18 عاما، مشيرا إلى أنه يوجد حالات خارج قاعدة البيانات وهم من صدر ضدهم أحكام قضائية أو يؤدون الخدمة العسكرية.

أقرأ أيضًا:

لا تراخي.. وزير التعليم يشدد على حصر الغياب يوميا بالمدارس

وزير التعليم: تجهيز ٨٥٦٣ مدرسة كلجان انتخابية والتشديد على انتظام جميع المعلمين

"حماية المستهلك" يشن حملات رقابية مكبرة بـ "عين شمس والمطرية"

وزير العمل: الدولة حريصة على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين طرفي الإنتاج