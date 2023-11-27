شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رئيس جهاز حماية المستهلك للمواطنين لمواجهة غلاء الأسعار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك بعض النصائح للمواطنين لتجنب التعرض لعمليات الغش أو التدليس وهى شراء المنتجات من المحلات التجارية المرخصة وعدم الشراء من جهات مجهولة المصدر، والتأكد من الإعلان عن الأسعار، وتاريخ صلاحية المنتج وأيضا وجود ضمان للمنتج بالنسبة للأجهزة الكهربائية وتوفير خدمة ما بعد البيع مثل الصيانة، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المعلن أو عدم جودة المنتج على المواطن التواصل مع جهاز حماية المستهلك.



رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد



الكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير الخليج 365 مع رئيس جهاز حماية المستهلك

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك فى أول حوار لـ" الخليج 365" أن جهاز حماية المستهلك ليس ضد التجار الشرفاء حيث أن الجهاز يعمل للحفاظ على حقوق المستهلك سواء كان مواطنا أو تاجرا ولكن سيتصدى لأى محاولات يحاول البعض انتهاجها ولذلك أقول للتاجر " من فضلك نحن نتحدث عن الإعلان عن أسعار المنتجات، ونتحدث عن جودة المنتج، وعن عدم احتكار السلعة" ومن يخالف ذلك سيتم تحرير محاضر واحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك

وأوضح أن هناك تكليفات من مجلس الوزراء وتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين.