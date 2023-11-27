شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرنسيين على قائمة الرهائن الذين سيُفرج عنهم اليوم من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن ثلاثة قُصر فرنسيين إسرائيليين مدرج أسماؤهم على قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم مساء اليوم /الإثنين/ ضمن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وكانت عائلات "إيتان" (12 عاما)، و"سحر" (16 عاما)، و"إيريز" (12 عاما)، قد أكدوا لوسائل إعلام فرنسية أن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بأسماء أبنائهم مدرجين على قائمة الرهائن الاحدى عشر الذين ستفرج عنهم حماس.

وقالت جوسلين جولدابر، جدة الفتى "إيتان" البالغ من العمر 12 عاما، لوسائل اعلام فرنسية "لم تعد هذه شائعات، فقد تم إرسال قائمة مدرج عليها الأسماء (الموجودة حاليا في إسرائيل) تتجه نحو الحدود".