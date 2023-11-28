رئيس مجلس الدولة يستقبل محافظ السويس لبحث سبل التعاون المشترك

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والوفد المرافق له فى إطار التعاون المستمر بين مجلس الدولة ومحافظة السويس.

ورحّب المستشار رئيس مجلس الدولة باللواء محافظ السويس الذى اكد على عمق واهمية التعاون مع مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات.

وحضر اللقاء كلا من المستشار فارس سعد فام - رئيس هيئة مفوضى الدولة، والمستشار أحمد عبود - رئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار احمد حامد رئيس إدارة التفتيش الفنى .