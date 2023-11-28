أخبار مصر

رئيس مجلس الدولة يستقبل محافظ السويس لبحث سبل التعاون المشترك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل محافظ السويس لبحث سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والوفد المرافق له فى إطار التعاون المستمر بين مجلس الدولة ومحافظة السويس.

 

ورحّب المستشار رئيس مجلس الدولة باللواء محافظ السويس الذى اكد على عمق واهمية التعاون مع مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات.

 

وحضر اللقاء كلا من المستشار فارس سعد فام - رئيس هيئة مفوضى الدولة، والمستشار أحمد عبود - رئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار احمد حامد رئيس إدارة التفتيش الفنى .

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا