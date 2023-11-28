نادر نور الدين: "التموين" تكرر تجربة التسعيرة الجبرية مع السكر رغم فشلها مع الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الدكتور نادر نور الدين، استاذ الأراضي والمياه ومستشار وزير التموين الأسبق، على تصريح وزير التموين علي المصيلحي بأن الدولة تبحث التحول لنظام الدعم النقدي بدلًا من العيني في الدعم التمويني، مؤكدًا أن هذا التصريح تسبب في حالة من الشعور بالقلق بالنسبة للمواطنين، وقال: لا يصح في زمن ارتفاع الاسعار والتضخم أن يكون الدعم نقدي فقط.

وأشار "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تصريح وزير التموين بإعطاء مهلة للتجار لإخراج السكر للأسواق قبل فرض التسعيرة الجبرية يكرر تجربة سابقة في الأرز عند وضع التسعيرة الجبرية، مؤكدًا أن تجربة الأرز مع التسعيرة الجبرية لم تنجح ومع ذلك الوزير يحاول تكرارها مع السكر.

وشدد نور الدين، على أن الدولة تتحكم في الجزء الأكبر من إنتاج السكر والذي وصل لـ75% من الاستهلاك، موضحًا أن الحكومة مسئولة عن السكر التمويني ومنافذ المجمعات، وعلى أن القطاع الخاص حاجز مخزون السكر في المخازن ويبيعه بسعر البيع في المستقبل وهذا تفكير خاطئ.