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نحر عنقه بسكين.. كواليس جثة تاجر بـ"شقة البساتين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس عامل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جاره بالبساتين.

كشفت التحقيقات أن المتهم جار المجني عليه، ونظرًا لمروره بضائقة مالية، ولسابق علمه بثراء جاره "تاجر سيارات، 57 سنة"، خطط لقتله وسرقة أمواله.

ويوم الواقعة، طرق الجار باب ضحيته، فتح الأخير لاستقبال ضيفه، لكن المتهم انقض عليه بآلة حادة فسقط على الأرض، ونحر عنقه بسكين وسدد إليه طعنات متفرقة بالجسد حتى تأكد من وفاته، ثم سرق أمواله وهاتفه وفر هاربًا.

صرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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