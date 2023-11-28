كلية الإعلام بجامعة القاهرة تختتم امتحانات الميد تيرم 30 نوفمبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم" للأسبوع الثانى على التوالى والتى تنعقد حضوريا بالكلية ومن المقرر أن تختتم الكلية ماراثون الامتحانات يوم 30 نوفمبر الجارى.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى 2023/2024 (الميدتيرم) بكليات الجامعة خلال شهر نوفمبر الجارى، وذلك وفقًا لجداول كل كلية وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها، وفى إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وقال الدكتور محمد الخشت أنه تم إعلان جداول وأماكن امتحانات الميدتيرم لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للكليات، مشيرًا إلى أن الكليات استعدت لعقد الامتحانات على الوجه الأكمل من حيث تجهيز القاعات والمعامل اللازمة لذلك.

وأوضح الدكتور محمد الخشت أن امتحانات الميدتيرم تقيس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التى تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية.

وشدد الدكتور محمد الخشت ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة جميع سُبل الراحة والأمان لهم، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.