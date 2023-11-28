لا يعتد بالطلبات بعد 9 ذو الحجة.. ننشر الضوابط الخاصة بحج الفرادي 1445هـ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حددت وزارة السياحة والآثار خلال ضوابط الحج السياحي، الشروط والإجراءات الخاصة بحج الفرادي 1445هـ.، إذا نصت على عدد من الضوابط والشروط الهامة

ويرصد "الخليج 365"، فيما يلي، الشروط والإجراءات الخاصة بحج الفرادي، كالآتي:

بالنسبة للحج الفرادي:

- تتولى الشركات السياحية تنفيذ تأشيرات حج الفرادي وهو الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة خارج الحصة المقررة للدولة، بموجب نص القانون رقم 84 لسنة 2022م، الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة له.

- تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادي بجميع الضوابط والقواعد المنظمة للحج.

- تلتزم الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات حج الفرادي بإدراج بيانات المواطنين على البوابة المصرية الموحدة للحج، واستخراج باركود تعريفي لكل تأشيرة وإدراجها على المسار الإلكتروني السعوي، وموقع الإدارة المركزية للشركات السياحية.

- تلتزم الشركة السياحية، بالإخطار عن البرنامج المعد ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

- تلتزم شركة السياحة، بتحميل المستندات الخاصة بتنظيم هذا البرنامج مثل (عقد السكن والطوافة وخدمات النقل)، على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

- أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقًا وضوابط السكن المعتمد من الوزارة وفقًا لكل مستوي، بما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية المقررة في هذا الشأن، شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة، بما يتفق مع الشروط المقررة بضوابط المشرفين الصادرة بهذا الشأن.

- تلتزم غرفة شركة ووكالات السفر والسياحة والشركات السياحية المنفذة لحج الفرادي، بإعلان المواطنين وتوعيتهم وتعريفهم بضوابط وإجراءات الحج الفرادي وكيفية تطبيقه وتنفيذه.

- في حالة زيادة العدد عن 10 حجاج يتم الالتزام بتوفير مشرف للرحلة.

- يتم تحرير عقد بين الشركة والحاج، مدرج فيه قيمة البرنامج، وتلتزم الشركة برفع إيصال استلام المبالغ من الحجاج ضمن مستندات الملف وأن يذكر فيه رقم الهاتف الخاص بالحاج وأن يكون مفعل.

- أن يكون هناك سكن مؤكد وأن يكون مفعل على المسار ويتم إدراجه بالعقد بين الشركة والحج دون الاعتداد بالسكن المدرج على الباقة والانتقالات.

- تقديم ما يفيد وجود أماكن للعدد المقدم من الشركة بمطوف معلوم لكل من مشعري عرفات ومني، على أن يدرج ذلك في العقد دون الاعتداد بالموجود بالباقة.

- تسري المعاملات المالية من الرسوم والمساهمات المقررة في الحج النظامي على حج الفرادي.

- لا يعتد بأي طلبات مقدمة من الشركات السياحية؛ لتنفيذ الحج الفرادي بعد يوم 9 ذو الحجة.