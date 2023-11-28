شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات توصيل المياه لأول مرة للمبانى السكنية الصادر لها موافقة من الحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بإجراءات بسيطة يمكن للراغبين فى توصيل المياه للمبانى السكنية الصادر لها موافقة من الحى المختص، الحصول على الخدمة، من خلال التقدم بطلب إلى مراكز خدمة العملاء المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم الأوراق والمستندات التالية:

-بطاقة الرقم القومى للعميل.

-الرخصة (صورة الرخصة للمبنى فى المدن وفى الريف أن أمكن).

-إيصال مياه من أقرب جار.

-الرسومات الهندسية ورسم كروكى للمكان.

-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

-سند الحيازة أو الملكية.

-إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

-التليفون الأرضى والمحمول للعميل والبريد الإلكترونى الشخصي.

-إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

-أى مستند أخر تطلبه شركة المياه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

وتشمل الإجراءات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى (بعداد رئيسي) لأول مرة (نشاط منزلي)، ما يلي: (قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة، وسداد قيمة المعاينة والملف، إجراء فنى الشبكة المعاينة على الطبيعة، وإعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد، ومن ثم قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدًا أو بالتقسيط)، واستخراج التصاريح اللازمة للحفر، ثم قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن، وتنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية، وبعدها يوقع العميل العقد).

جديرٌ بالذكر أنه فى حالة الرغبة فى توصيل خدمة مياه الشرب للمنشآت غير المنزلية الصادر لها موافقة من الحى المختص، يقدم العميل الأوراق والمستندات الآتية: (التليفون الأرضى والمحمول للعميل والبريد الالكترونى الشخصى، وسند الحيازة أو الملكية، وإيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد)، وموافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل بالنسبة للمحلات خطاب من الوحدة المحلية بالسير فى الإجراءات، والرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكى، وبطاقة الرقم القومى العميل، وإفادة من إدارة الصرف للتوصيل، وبطاقة ضريبة وسجل تجارى حديث أن أمكن، وإيصال مياه من أقرب جار، وأى مستند أخر تطلبه الشركة ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.