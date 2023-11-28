شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى أبو الريش: أغلب الأعراض المنتشرة بين الأطفال لفيروس المخلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف الأنورى، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العينى، إن هذه الفترة التى تتزامن مع دخول موسم الشتاء تعد فترة انتشار الفيروسات فى كل عام، مطمئنا الأمهات بأن الأعراض التى تظهرعلى الأطفال هذه الفترة من كل عام أمر طبيعى.

وأضاف الدكتور شريف الأنورى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أغلب الأعراض التى تظهر على الأطفال تحتاج إلى العلاج فى المنزل وعدد محدود يحتاج للذهاب إلى المستشفى، وأغلب الأعراض المنتشرة حاليا أشهرها فيروس المخلوى الذى ينشط فى مصر بداية من شهرأكتوبر وحتى فبراير من كل عام، ونعيش الفترة الحالية ذروة الإصابة بالفيروس ولا يوجد بيت به أطفال إلا ولديه طفل يعانى من الكحة وارتفاع فى درجة حرارة الجسم وأعراض البرد.

وتابع مدير مسشتفى أبو الريش هناك بعض الفيروسات الأخرى ولكن أغلبها ذات أعراض متشابهة وأشهرهم الفيروس المخلوى وأولها ظهور أعراض حرارة للطفل وأعراض برد وبعدها يمتد إلى الصدر ويسبب التهاب شعبى وفى أغلب الأحيان يكون من بسيط إلى متوسط، وذلك يحتاج إلى علاج فى المنزل ولا يوجد داعى للقلق وتناول الطفل علاجات بسيطة بعدها تتحسن الحالة الصحية للطفل.