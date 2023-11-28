شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم النوات المرتقبة حتى نهاية فصل الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت البلاد خلال الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، تعرضت خلالها البلاد لأمطار متفاوتة الشدة كانت غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، وذلك تزامنا مع نوة المكنسة.

الكثير من المواطنين يحرصون على البحث عن مواعيد النوات لما لها من أهمية، خاصة وأن بعضها يرتبط بظواهر جوية وحالات من عدم الاستقرار.

ونحن فى فصل الخريف المعروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة، ينشر ”الخليج 365” تفاصيل النوات المرتقبة حتى نهاية الفصل وذلك بعد نوة المكنسة" ، كما يلى :

- نوة " قاسم "، 5 أيام تأتى 4 ديسمبر، رياح جنوبية غربية، عواصف شديدة وامطار

- نوة" الفيضة الصغرى "تأتى 19 ديسمبر، 5 أيام، رياح شمالية غربية، ممطرة

يذكر أن الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أشارت إلى أن فصل الخريف هو فصل إنتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وإنخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

ومناخ فصل الخريف يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .