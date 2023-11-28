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وزارة الصحة تقدم نصائح مهمة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض

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القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح مهمة للطلاب وذلك لقضاء يوم دراسى صحي، مؤكدة أن هذه النصائح تحمى من العدوى والإصابة بالأمراض خاصة فى فصل الشتاء.

1- اغسل يدك جيدا بالماء والصابون باستمرار 

2- لا تلمس العين أو الأنف أو الفم باليد 

3- استخدم المناديل أو منحنى الكوع عند العطس 

4- تجنب الاتصال المباشر بالمريض 

5- ابقى فى المنزل عند المرض لحين التعافى 

6- قم بتطهير الأسطح قبل لمسها 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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