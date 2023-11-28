شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم نصائح مهمة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح مهمة للطلاب وذلك لقضاء يوم دراسى صحي، مؤكدة أن هذه النصائح تحمى من العدوى والإصابة بالأمراض خاصة فى فصل الشتاء.
1- اغسل يدك جيدا بالماء والصابون باستمرار
2- لا تلمس العين أو الأنف أو الفم باليد
3- استخدم المناديل أو منحنى الكوع عند العطس
4- تجنب الاتصال المباشر بالمريض
5- ابقى فى المنزل عند المرض لحين التعافى
6- قم بتطهير الأسطح قبل لمسها
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