شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم نصائح مهمة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح مهمة للطلاب وذلك لقضاء يوم دراسى صحي، مؤكدة أن هذه النصائح تحمى من العدوى والإصابة بالأمراض خاصة فى فصل الشتاء. 1- اغسل يدك جيدا بالماء والصابون باستمرار 2- لا تلمس العين أو الأنف أو الفم باليد 3- استخدم المناديل أو منحنى الكوع عند العطس 4- تجنب الاتصال المباشر بالمريض 5- ابقى فى المنزل عند المرض لحين التعافى 6- قم بتطهير الأسطح قبل لمسها

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز