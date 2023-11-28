شكرا لقرائتكم خبر عن 16 خدمة تقدمها المراكز التكنولوجية فى الجيزة لأصحاب المحال.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، والتى صممت على أعلى مستوى تكنولوجى لكى تقدم كافة الخدمات الحكومية بشكل مميكن وحضارى من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات، العديد من الخدمات لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، نوضحها فى السطور التالية:

1- طلب الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعية.

2- تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجاري.

3- تعديل ترخيص محل عام.

4- طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعي.

5- طلب إلغاء تراخيص المحال.

6- طلب الترخيص بإعلان.

7- استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

8- إلغاء ترخيص إعلان.

9- طلب مهلة فتح محل.

10- تعديل ترخيص محل صناعى أو تجاري.

11- ترخيص بفتح محل عام.

12- نقل رخصة إشغال طريق فى حال التنازل.

13- استخراج بيان يفيد سداد مخالفات الطريق.

14- تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء.

15- استخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل تجارى أو صناعي.

16- استخراج تصريح إشغال طريق.

مكنت المراكز التكنولوجية المواطنين، باعتبارها كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، من الحصول على الخدمات الحكومية من مكان واحد من خلال قنوات جديدة ومتطورة، وذلك تيسيرًا عليهم وتوفيرًا للوقت والجهد، كما أنها ساعدت على التخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت.