شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر المترو وعدد المحطات التى تغطيها كل تذكرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار تذاكر المترو وعدد المحطات التى تغطيها كل تذكرة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة النقل، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 5 جنيهات وتصل لـ10 جنيهات، وفى النقاط التالية نرصد التفاصيل.. للركوب 9 محطات، سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهرى 185 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية. للركوب 16 محطة، سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيها وبنسبة 9% خصم إضافية. للركوب 25 محطة، سعر التذكرة 10 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 270 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنيها وبنسبة 6% خصم إضافية.

اعرف سعر تذكرتك بتركب كام محطة مترو

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