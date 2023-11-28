شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 6768 مشروعا جديدا للإسكان بالبحيرة بتكلفة 78 مليارا و600 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة من جهودها للانتهاء من كافة مشروعات الإسكان الجديدة، وذلك فى مواعيدها المقررة.

ويضم قطاع الإسكان فى البحيرة تنفيذ 9306 مشروعا جديدا خلال السنوات الماضية بتكلفة 141 مليارا و300 مليون جنيه.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها فى قطاع الإسكان بلغ 6768 مشروعا بتكلفة إجمالية 78 مليارا و600 مليون جنيه، وجار العمل بـ 2538 مشروعا بتكلفة بلغت 62 مليارا و700 مليون جنيه.

وأضافت أن وحدات الإسكان الاجتماعى التى تم إقامتها مؤخرا بالبحيرة بلغت 5174 وحدة سكنية بتكلفة 893 مليون جنيه.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى بالبحيرة امتدت إلى الكثير من المراكز والمناطق المختلفة خاصة بالمناطق الصحراوية والنائية التى عانت كثيرا خلال العقود الماضية من عدم توفر مشروعات الإسكان الاجتماعى.