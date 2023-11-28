شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحقيقه.

وكتب بايدن في منشور على منصة "إكس": "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، ولضمان تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بقدر متساو من الحرية والكرامة، لن نتوانى عن العمل لتحقيق هذا الهدف". في سياق متصل، أفاد مصدر في الرئاسة الفلسطينية، بأنه من المرتقب أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رام الله الخميس المقبل، ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الوضع في غزة.

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