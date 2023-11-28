شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات من مقاتلى داعش فى انفجار لغم أرضى بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وبحسب المصادر فإن شاحنتين محملّتين بمسلحين من "تنظيم داعش في غرب إفريقيا" كانتا تسيران قرب قرية أرينا ماسالاتشي في ولاية بورنو صباح الأحد حين انفجر اللغم، وأدّى لمقتل غالبية من كان على متنهما.

وقال باباكورا كولو القيادي في ميليشيا محلية تؤازر الجيش في قتاله المتطرفين إن "الشاحنتين كانتا محملّتين بالمقاتلين عندما اصطدمت الشاحنة التي في المقدمة باللغم وانفجرت ومعها الشاحنة الثانية التي كانت تسير خلفها قريبا جدا منها".

وأضاف أن الانفجار أدّى إلى "مقتل نحو خمسين متطرفا كانوا على متن الشاحنتين وإصابة آخرين بجروح".

وأكّد قيادي آخر في الميليشيا وقوع الانفجار والحصيلة، مشيرا إلى أن المتطرفين كانوا في طريقهم لشنّ هجوم عندما وقع الانفجار.