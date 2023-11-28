شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: قوافل إرشادية لمزارعى القمح فى الوادى الجديد لتعظيم الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز بحوث الصحراء ، عدد من القوافل الإرشادية للمزارعين بمحافظة الوادي الجديد لتوعية المزارعين وحثهم على زراعة محصول القمح، وتعريفهم بأهم الأصناف المتأقلمة مع ظروف المنطقة وذات الإنتاجية العالية، واستخدام الطرق الزراعية الحديثة وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وذلك لزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح والحصول على إنتاج اقتصادي عالي ما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلي.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعدادات القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير كافة مستلزمات الانتاج لتعظيم انتاجية القمح.

وأكد الوزير على أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة، مثل اختيار الصنف المناسب وطريقة الزراعة مثل الزراعة على مصاطب والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى التواجد مع المزارعين على مدار فترة الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات.

من جانبه أكد الدكتور حسام شومان مدير مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء ، على ضرورة الالتزام بتنفيذ بعض التوصيات الفنية من واقع التجارب البحثية التي تمت بالمنطقة للوصول الي اعلي انتاجية ممكنة من القمح تحت ظروف المناطق الصحراوية .

ومن أهم التعليمات الالتزام بالزراعة في الموعد الامثل من 15 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر وفقا لما يتلائم مع التغيرات المناخية ويجب ألا يتم التأخير عن ذلك حتى لا يحدث نقص فى المحصول و ختيار الصنف الذي يتلائم مع الظروف البيئية بالوادي الجديد مثل ( جيزة 171 - سدس 14 - سدس 15 - جميزة 11 - شندويل 1- مصر 3 - مصر 4 - سخا 95 - سخا 96 ) من أقماح الخبز ، وصنف بنى سويف 5 و 7 من أقماح المكرونة.

وتضمنت التوصيات ضرورة تسوية الارض بالليزر لتحسين كفاءة عملية الرى واضافة الاسمدة العضوية والفوسفاتية اثناء تجهيز الارض للزراعة والجبس الزراعى فى حالة الاراضى الملحية والقلوية، وحث المزارعين علي تطبيق نظم الزراعة الالية باستخدام السطارة لضمان تحسين الانبات وانتظام النمو، فضلا عن توفير كمية التقاوى. حيث يوفر المركز هذه الالات لخدمة المزارعين والمستثمرين بالمنطقة.

ويقوم المركز بعقد دورات تدريبية ومدارس حقلية بصفة مستمرة لزيادة الوعي لدي المزارعين بالمنطقة، ولكى يكتمل الدور الخدمى للمركز مع الدور البحثي والإرشادى فإن المركز يدعم مزارعي المنطقة بالميكنة الزراعية لترسيخ مبدأ الزراعة الآلية ، كما يقوم بإمدادهم بتقاوى القمح لاهم الأصناف الملائمة للمنطقة وبعض انواع الاسمدة الذكية (انتاج المركز) من خلال الأنشطة المختلفة للبرامج البحثية والمشروعات، فضلا عن إقامة عدد من الحقول الإرشادية والتي يتم من خلالها تنفيذ أهم الممارسات الزراعية الموصي بها من واقع نتائج التجارب البحثية بتلك المناطق وذلك إيمانا منا بدور البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تعتبر جزءا من الامن القومي لمصرنا الحبيبة.